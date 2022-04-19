جدول الامتحان التجريبي للصف الثاني الثانوي 2022.. ينتهي 27 أبريل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني، المواد المتبقية في جدول الامتحان التجريبي للصف الثاني الثانوي 2022، موضحة أن الامتحانات ستنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، مؤكدة على جميع الطلاب بضرورة حضورها والاستفادة منها استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي يعلن تفاصيلها الكاملة غداً الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

جدول الامتحان التجريبي للصف الثاني الثانوي 2022 ينتهي الأربعاء المقبل

وأكدت الوزارة، وفق خطابها للمديريات والإدارات التعليمية، أنّ جدول الامتحان التجريبي للصف الثاني الثانوي 2022 ينتهي بمادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، موضحة أن الامتحان يعقد إلكترونياً على أجهزة التابلت في المدارس في لجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أنّ جدول الامتحان التجريبي للصف الثاني الثانوي 2022، لا يشمل جميع المواد الدراسية بل يشمل فقط مادتين، مؤكدة أن هذه الامتحانات لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي إلا أنها لها علاقة مباشرة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

جدول الامتحان التجريبي للصف الثاني الثانوي 2022.. استبعاد المدارس غير المجهزة

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، استبعاد المدارس غير المجهزة تكنولوجيا والتي اكتشفت من خلال عقد الامتحان التجريبي للصف الثاني الثانوي والصف الأول، موضحاً أن هذه المدارس لن تستخدم كمقار امتحان في الامتحانات النهائية للصفين الأول والثاني الثانوي.

جدول الامتحان التجريبي للصف الثاني الثانوي 2022

- يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة الرياضيات.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الأحياء والجغرافيا يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل الجاري.

وبالتزامن مع إعلان تفاصيل جدول الامتحان التجريبي للصف الثاني الثانوي 2022، أكد الدكتور مجدي ذكي، رئيس القسم الثانوي بمدرسة القديس يوسف الفرير، أن الطالب لا يمكنه الدخول على منصة الامتحان في المنزل لأنها مرتبطة بالنطاق الجغرافي للمدرسة، موضحاً أن المدرسة عملت على تجهيز البنية التكنولوجية بشكل جيد حتى يتثنى للطلاب أداء الامتحان دون أي معوقات.

وأضاف «ذكي»، لـ«الوطن»، أنه يتم إبلاغ الإدارة التعليمية يومياً بنسب حضور وغياب الطلاب وأعداد الذين يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان والطلاب الذين لم يتمكنوا من الدخول على المنصة.