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طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان التجريبي في مادة الفلسفة اليوم

كتب:

توفيق شعبان
04:12 ص | الإثنين 18 أبريل 2022
الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول لجان الامتحانات - صورة أرشيفية

الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول لجان الامتحانات - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد الامتحانات التجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بدءا من صباح اليوم، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

إجراءات مشددة داخل لجان الامتحانات بسبب كورونا

قالت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها، إنه سيتم تنفيذ إجراءات مشددة داخل لجان الامتحانات التجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم أولى الامتحانات التجريبية في مادة الفلسفة، موضحة أن الهدف الأساسي من الامتحانات هو تدريب الطلاب على كيفية استخدام المنظومة الإلكترونية في الامتحانات.

الامتحانات التجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي دون درجات

أوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، ستبدأ من صباح اليوم الموافق 18 إبريل الجاري، وتنتهى يوم 27 إبريل من نفس الشهر، مشيرا إلى أن الامتحانات التجريبية ستكون بدون درجات، وأن الهدف منها تعليم الطلاب على استخدام التابلت في حل أسئلة الامتحانات، ونظام التقويم الجديد، منوها إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات ضد كورونا.

حضور الامتحانات التجريبية مهم للغاية

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حضور الامتحانات التجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي مهم للغاية، رغم أنه ليس بي نجاح ورسوب، ولكن حتى يستوعب الطلاب كيفية التعامل على التابلت وحل الإجابات.

جدول الامتحانات التجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

1- يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الفلسفة يوم 18 إبريل.

2- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة رياضيات يوم 19 إبريل.

3- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم 26 إبريل.

4- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة أحياء «للعلمي» وجغرافية «للأدبي» يوم 27 إبريل.

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بقلم توفيق شعبان