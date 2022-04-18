التعليم: الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثاني الثانوي دون درجات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي، الذي عقد اليوم في مادة الفلسفة، سار بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي معوقات تؤثر على الامتحانات، مشيرة إلى أنّ طلاب الصف الثاني الثانوي سيبدأون صباح غد الثلاثاء الموافق 19 أبريل الحالي، الامتحان في مادة الرياضيات.

إجراءات صارمة داخل المدارس لمواجهة كورونا

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها، أنّ طلاب الصف الثاني الثانوي سيؤدون الامتحان التجريبي غدا في مادة الرياضيات، علاوة على تنفيذ إجراءات مشددة داخل المدارس التي بها لجان الامتحانات، لافتة إلى أنّ الهدف الأساسي من الامتحانات، تدريب الطلاب على كيفية استخدام المنظومة الإلكترونية، والتعود على نظام التقييم الجديد.

امتحان تجريبي لطلاب «تانية ثانوي» دون درجات

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثاني الثانوي يعقد دون درجات، وأنّه اختبار تدريبي لا يوجد به رسوب ونجاح، والهدف منه تعليم الطلاب على استخدام التابلت لحل أسئلة الامتحانات، ونظام التقويم الجديد، موضحا أنّه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات ضد كورونا داخل المدارس خلال سير الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

الامتحانات لن تتأثر بشهر رمضان 2022

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ الامتحان التجريبي لن يتأثر بشهر رمضان 2022، وعلى طلاب الصف الثاني الثانوي حضور الامتحانات لأنها مهمة للغاية، لافتا إلى أنّ هناك تعليمات مشددة على جميع الطلاب بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، إضافة إلى تعقيم وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه.