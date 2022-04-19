ضبط 3 أطنان مواد غذائية فاسدة بالغربية.. صور

شنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم، حملة تفتيشية مفاجئة على منشآت وأماكن بيع وتداول الأغذية بقرى ومدن المحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين، وأسفرت عن ضبط 3079 كيلوجرام مصنعات وأغذية مختلفة بنطاق مركز كفر الزيات لتغيرها في الخواص الطبيعية.

نقص الاشتراطات الصحية

كما أسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرًا لنقص الاشتراطات الصحية، وسحب 18 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها، والتأكد من سلامتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعدام 45 كيلو أغذية ومشروبات مختلفة تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ ما يلزم.

تكثيف الحملات الرقابية

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية، ورفع درجة الاستعداد لتلقي البلاغات اليومية ومتابعة الإجراءات الوقائية على وجه السرعة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء.

كما وجّه وكيل الوزارة الدكتور محمد شكر مدير عام الطب الوقائي، بتشكيل حملة مكبرة من إدارة مراقبة الأغذية يقودها الشناوي نجم مراقب عام الأغذية وبرئاسة الدكتورة فاطمة يوسف مدير إدارة الأغذية؛ لتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الرقابة على العاملين بالمصانع الغذائية؛ لمتابعة التزامهم بالممارسات الصحية السليمة خلال تداول الأغذية، وإرسال خطابات للجهات المختصة لاستصدار قرارات غلق إداري للمنشآت المخالفة للنقص الشديد في الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص.