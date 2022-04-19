توجيهات «التعليم» بامتحانات الترم الثاني.. مراجعة كشوف المناداة وتوزيع المهام

وجّهت المديريات التعليمية، خطابا مهما للإدارات التعليمية، بشأن الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، المقرر أن تبدأ في مايو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الحالي، والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

التعليم توجه الكنترولات بمراجعة كشوف المناداة وورق الإجابة

وذكرت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات، أهمية أن يوقّع أعضاء اللجنة على تعليمات الامتحان، ومتابعة توزيع المهام على العاملين في المدرسة، خاصة الملاحقة والالتزام بالمعدلات، فضلا عن متابعة اللجان وعدم دخول أي شخص إلى اللجنة، قبل التأكد من شخصيته.

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها، أهمية متابعة إجراءات توفير الهدوء والانضباط لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، وحظر استخدام المحمول سواء لأعضاء اللجنة أو التلاميذ أثناء سير اللجنة، للتأكد من عدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة، وواضعي الأسئلة، واستيفاء الشروط القانونية للمشاركين في فتح مظاريف الامتحانات في الفترة الأولى والثانية.

منع دخول عمال الخدمات اللجان أثناء الامتحان

وطالبت المديريات التعليمية، بإرسال كشف الأقارب إلى الإدارة التعليمية واتخاذ الاجراءات اللازمة، ومتابعة أعمال الامتحان داخل اللجان ومواعيد دق الجرس، ومتابعة مراجعة الكنترول لاستمارة الإجابة قبل تسليمها للطلاب، ومراجعة توقيع الملاحظين على أوراق الإجابة.

وشددت المديريات، على مراجعة أسماء الطلاب في اللجان طبقا لكشوف المناداة، ومتابعة عدم تأخير الملاحظين في الدخول إلى اللجان وعدم جمع أوراق الاجابة قبل الانتهاء من الزمن المخصص لها، ومنع دخول عمال الخدمات إلى اللجان.