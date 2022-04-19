«الدقهلية» تعلن بدء تطوير 10 شوارع في المنصورة بتكلفة 110 ملايين جنيه

بدأت محافظة الدقهلية في تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة وتطوير 10 محاور وشوارع بالمنصورة بتكلفة إجمالية قدرها 110 ملايين جنيه، مخصصة لأعمال مشروعات تقوية ورفع كفاءة المحاور المرورية والمداخل والمخارج والشوارع بمدينة المنصورة، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة وذلك من خلال مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لشرق وغرب المنصورة، وفق برنامج زمني ينتهي في 30 يونيو القادم‎.‎

51 مليون جنيه لتطيور شوارع شرق المنصورة

وبسحب بيان صحفي لمحافظة الدقهلية، تشمل خطة حي شرق المنصورة تتبلغ قيمتها 51 مليون جنيه، لتطوير ورفع كفاءة شارع قناة السويس بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 31.9 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة شارع الامام محمد عبده بطول 2.2 كيلو متر بتكلفة 9.5 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة شارع بهرند من شارع عبد السلام عارف حتي شارع الدراسات بطول 900 متر بتكلفة 4 مليون جنيه وتطوير، ورفع كفاءة شارع الجرن بجديلة بطول 800 متر بتكلفة 2 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة شارع السكة الحديد من الدراسات حتى شارع قناة السويس بطول 700 متر بتكلفة 1.6 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة شارع الهادي بعزبة عقل بطول 900 متر بتكلفة 2 مليون جنيه.

59 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة شوارع حي غرب المنصورة

أما مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بنطاق حي غرب المنصورة تبلغ تكلفتها الاجمالية 59 مليون جنيه وتشمل تطوير ورفع كفاءة شارع مساكن العبور بطول واحد كيلو متر بتكلفة 7.2 مليون جنيه وتطوير، ورفع كفاءة شارع عبد السلام عارف من الكوبري العلوي حتي مفارق المجزر بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 25.2 مليون جنيه وتطوير، ورفع كفاءة منطقة المجزر بأطوال 3 كيلو متر بتكلفة 11.1 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية من فندق رمادا حتي شارع جيهان بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 15.5 مليون جنيه.