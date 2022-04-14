«عمَّر بيت يتيم» مبادرة إنسانية لدعم مرضى القلب غير القادرين‏

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية «الأورمان» الخيرية، أن الجمعية دعمت مبادرة‏ «عمَّر بيت يتيم»،‏ بالتزامن مع احتفالات «يوم اليتيم»، واستكمالاً لما تقوم به «الأورمان» منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، وخاصةً علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تماماً، نظراً لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، مما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظات المختلفة.

إجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية

وأكد مدير عام جميعة «الأورمان»، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار، وفي جميع مراكز محافظات الجمهورية.

أساتذة ومتخصصون من معهد القلب والقصر العيني

وأشار «شعبان» إلى أن جمعية «الأورمان» تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب، لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، بحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

حلول عملية لمستقبل أفضل للأيتام

وذكر أن احتفال الجمعية بيوم اليتيم في الجمعة الأولى من أبريل من كل عام، مستمر ولن ينقطع أبداً، وأن الأورمان قد أخذت على عاتقها ومنذ أن أطلقت احتفالات يوم اليتيم قبل أكثر من 19 عاماً، أن تكون الجمعة الأولى انطلاقة عملية نحو عام كامل من الجهد لصالح الأيتام، وتحقيقاً لهدف الاحتفال بيوم اليتيم، بتوجيه أنظار الرأي العام لمشاكل وهموم الأيتام في ربوع مصر، وخلق حلول عملية تغير من واقع معيشتهم وتصنع لهم مستقبل أفضل.