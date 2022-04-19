مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأخميم

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرون، إثر انقلاب سيارة على جانب الطريق بمركز أخميم، وجاء ذلك بعد زيارة عائلية جمعت شقيقين وزوجتيهما معا داخل سيارة أحدهما؛ لتختل عجلة القيادة بيده وتنقلب السيارة.

بلاغ بوقوع الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بانقلاب سيارة، ووجود متوفاة ومصابين بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة سوهاج إلى موقع الحادث.

انقلاب السيارة عقب اختلال عجلة القيادة بيد سائقها

وتبين أنه خلال سير السيارة قيادة المدعو أحمد ض، 31 عاما، مقاول ويقيم بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

وفاة زوجة شقيق قائد السيارة

وأسفر الحادث عن وفاة شقيقة زوجة قائد السيارة المدعوة نوال ح، 38 عاما، ربة منزل، وتقيم بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وإصابة قائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج، وذلك وفقا للتقرير الطبي المبدئى لمستشفى سوهاج الجامعي، حيث نقل المصابين إليها لإسعافهم.

كما أصيبت أماني ح، 26 عاما، ربة منزل وتقيم بمركز أخميم بمحافظة سوهاج بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك وفقا للتقرير الطبي المبدئى لمستشفى سوهاج، فضلا عن إصابة حاسم ا، 45 عاما، عامل، وزوج المتوفاة، ويقيم بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، بكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصابين أفادوا بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية.

وتحرر محضر بالحادث، وتم رفع آثاره، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها.