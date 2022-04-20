درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20-4 -2022 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ما بين 3-4 درجات، بداية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، تسجل 21 درجة على السواحل الشمالية الغربية، وتسجل 21 درجة على وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تسجل 25 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و26 درجة على محافظات شمال الصعيد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة، فيما تسجل 34 درجة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد.

انخفاض الحرارة 12 درجة خلال ساعات الليل

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن انخفاض درجات الحرارة، سيكون ما بين 8-12 درجة على جميع محافظات البلاد مع بداية ساعات الليل، حيث يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 25-14

الإسكندرية 23-13 وادي النطرون24-14

طنطا24-16

شبين الكوم 25-14

دمنهور 24-15

بلطيم 22-14

مطروح 20-13

السلوم 21-14

سيوة 25-14

بورسعيد 21-14

دمياط 22-15

الزقازيق 26-15

المنصورة 24-14

الإسماعيلية 26-15

السويس 26-15

العريش 22-16

رفح 22-15

رأس سدر 25-16

نخل 23-16

نويبع 26-20

طابا 24-20

كاترين 25-11

الطور 29-21

شرم الشيخ 32-21

الغردقة 29-20

مرسى علم 31-20

الفيوم 26-17

بني سويف 26-14

المنيا 26-14

أسيوط 28-16

سوهاج 28-23

قنا 31-19

الأقصر 32-19

أسوان34-20

إدفو 33-21

أبو سمبل 33-21

الوادي الجديد 32-17

شلاتين 32-17

أبو رماد 35-16

حلايب 33-16

راس حدربة 27-16