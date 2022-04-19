مصادر: إتاحة التظلم من إيقاف بطاقة التموين بعد الانتهاء من ضبط المنظومة

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مكاتب التموين على مستوى المحافظات ستستقبل طلبات المواطنين بشأن التظلم من إيقاف بطاقة التموين بالنسبة للفئات التي سينطبق عليها معايير الحذف من التموين والإيقاف، ضمن إجراءات ضبط منظومة دعم التموين وحذف غير المستحقين والإبقاء فقط على الأسر الأكثر احتياجا للدعم التمويني الشهري.

التظلم من إيقاف بطاقة التموين

وأوضحت المصادر أن الإجراءات المتبعة حاليا في ضبط منظومة الدعم التمويني، بدأت ببعض الفئات التي طالبتهم الوزارة بتحديث بياناتهم عبر بونات صرف الخبز وذلك تجنبا لوقف بطاقة التموين، مشيرة إلى أن التظلم من وقف بطاقة التموين سيكون متاحا لأي فرد يتم حذفه من منظومة البطاقات، بشرط تقديم ما يثبت لمكاتب التموين أنه من الأسر الأكثر استحقاقا للدعم التمويني من أجل عودة بطاقته التموينية مرة أخرى.

تحديث البيانات وتسليم التقارير الحديثة إلى مكاتب التموين

ومؤخرًا خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعض الفئات أصحاب البطاقات التموينية بأهمية تحديث بياناتهم وتسليم التقارير الحديثة إلى مكاتب التموين، حيث بدأت الوزارة استهداف أصحاب المرتبات العليا والدخول المرتفعة، وأيضا مالكي السيارات الحديثة، من أجل تحديث بياناتهم وتقديم إفادة ببيان الأجر الشامل لهم وإفادة أخرى تثبت عدم امتلاكهم سيارة حديثة تجنبا لوقف البطاقة التموينية.

وبداية شهر مارس نصت رسالة وزارة التموين عبر بون صرف الخبز للمواطنين على التالي: «رجاء التوجه لمكتب التموين لتقديم بيان بالأجر الشامل»، فيما بعثت الوزارة رسالة أخرى بداية شهر إبريل الجاري مفادها التالي: «رجاء التوجه لمكتب التموين لإثبات عدم امتلاك سيارة موديل 2018 فأحدث».

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليًا تنقية قاعدة بيانات منظومة الدعم من الأسر غير المستحقة وحذفهم من البطاقات، فيما تفتح لهم باب التظلمات من خلال التوجه لمكاتب التموين.