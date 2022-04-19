أسماء المصابين في واقعة التسمم الغذائي بكفر الشيخ

أصيب 36 شخص بحالات تسمم من قرية واحدة بمحفافظة كفر الشيخ ، لتناولهم وجبة إفطار أمس، وشعر المصابين بحالات مغص خفيفة، واستمرت حتى اليوم الثلاثاء، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام.

أسماء المصابيين بواقعة التسمم

وتنشر " الوطن " أسماء المصابيين بالتسمم، وهم:

ريهام السيد حمادة ومكاسب عبد الربه محمد وجمعة سالم عبد الحميدومحمد سمير على عيد وعمر صبحى ربيع وفريج صبحى ربيع وفريال صبحى ربيع وإبراهيم خلف الله ومنه الله إبراهيم محمد وأحمد إبراهيم أحمد وإيمان إبراهيم محمد وسامية محمد هنداوى وعبد الباسط عطية الشاعر وعلياء فوزى عبد اللطيف وهبة محمد إبراهيم وعلاء ابر ربيع وأسماء صبرى جمعة ومحمد صبحى جمعة وأسيل وائل صالح و مصطفى عصام محمد ونفادى ربيع جابر وأحمد ربيع جابر وحسينة محمد جمعة وسعد لطفى محمد الليثى وفاتن زكريا محمد وإبراهيم السيد محمد وأميرة عيد محمد ومحمد أحمد صلاح وعزة إبراهيم الشهاوى وأيه عبد الجواد جمعة وإبراهيم محمد إبراهيم وأيه محمد عطا وشمس علاء جابر وعبير محمد إبراهيم وهدى عطا عطية وهالة صبرى محمد وزياد عبد الرحيم وهشام فوزى عبد اللطيف

إخطار الواقعة ونقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات اشارة بوصول عدد من المواطنين من قرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، بحالات تسمم، وأعلنت المستشفى حالة الطوارئ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، ومتابعة الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين أنهم تناولوا وجبه طعام فاسدة، والاصابة بحالة التسمم بسيطة، وتم تقديم كافة الإسعافات الازمة للمصابين، وتم حجز 4 حالات فقط منهم، وخرجت 40 حالة عقب تقديم كافة الخدمات الطبية لهم، واستقرار حالتهم.