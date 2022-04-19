مدير مشروع «مجرى العيون»: الانتهاء من الخرسانات وتشطيب الواجهات بنسبة 95%

كشف المهندس عبد الرحيم عباس، مدير مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون «المدابغ» سابقا، أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لكل العمارات السكنية الموجودة داخل المشروعات، كما تم من تنفيذ واجهات العمارات، بنسبة تصل إلى 95 %، والتي تم تصميمها على الطراز المعماري الإسلامي، بإجمالي 79 عمارة، تضم نحو 1920 وحدة سكنية، بمتوسط مساحة 150 مترا مربعا، على مساحة نحو 95 فدانا.

يجري العمل خلال هذه الفترة فى مرحلة التشطيبات النهائية للعمارات

وأشار مدير مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أنه يجري العمل خلال هذه الفترة فى مرحلة التشطيبات النهائية للعمارات الموجودة داخل المشروع.

وأوضح «عبد الرحيم»، أنه يتم العمل أيضا على أعمال اللاند سكيب داخل المشروع، وبجانب العمل على أعمال المرافق، والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية.

وأضاف مدير المشروع، أن العمارات السكنية الموجودة داخل المشروع، تتراوح في الارتفاع ما بين أرضي و6 أدوار من منطقة صلاح سالم، أرضي و5 أدوار، أرضي و4 أدوار، وحتى تصل إلى أرضي و3 أدوار في منطقة سور مجرى العيون.

جميع الغرف الموجودة داخل الشقق تطل على المنظر الخارجي للمشروع

كما أشار «عبد الرحيم» إلى أن الدور الواحد يضم 4 شقق، وجميع الغرف الموجودة داخل الشقق تطل على المنظر الخارجي للمشروع، والذي سيتم تصميمه لأعمال اللاند سكيب، والجراجات.

وأضاف أن المشروع يضم أيضا مول تجاري، على مساحة 52 ألف متر مربع، يضم مسرحا مكشوفا، قاعات سينما، مطاعم، كافيهات، محلات، معارض للصناعات اليدوية، تتماشى مع لطبيعة الإسلامية للمنطقة، وقربها من الفسطاط وبحيرة عين الصيرة.

وأوضح «عبد الرحيم»، أن مشروع التطوير يضم أيضا مشروعًا سياحيًا على الطراز الإسلامي، بالإضافة إلى منطقة للفنون التي تضم مسرحًا مكشوفًا، ودور سينما ونوافير تراثية.