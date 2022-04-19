غرق طالبين في واقعتين منفصلتين بسوهاج.. حاولا الهرب من حرارة الجو

لقي طالبان أحدهما بالمرحلة الإعدادية والآخر بالمرحلة الابتدائية مصرعهما غرقاً في واقعتين منفصلتين بمحافظة سوهاج اليوم الثلاثاء، أثناء محاولتهما الهرب من حرارة الجو، أحدهما بدائرة مركز ساقلتة، والثاني بمركز ومدينة سوهاج، وتم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار أمني بغرق طالب في ترعة ساقلتة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، بغرق طالب في المرحلة الإعدادية في إحدى الترع بدائرة مركزساقلتة، وعلى الفور، انتقلت وحدة من البحث الجنائي، بإشراف اللواء محمد زين، إلى موقع البلاغ.

وتبين غرق المدعو «حسن ع. ح.»، 13 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، يقيم بدائرة مركز ساقلتة، وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الحماية المدنية في سوهاج، ونقلها إلى مستشفى سوهاج العام، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

والد الطفل ينفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والد المتوفي، ويُدعى «عيد ح.»، 47 سنة، عامل، أفاد بأنه أثناء قيام ابنه بالاستحمام في الترعة، برفقة عدد من أشقائه، بدائرة مركز ساقلتة في محافظة سوهاج، ولعدم إجادته السباحة، غرق بها ولم يتمكن أشقاؤه والمارة من إنقاذه، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية في الواقعة.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أوضح أن سبب الوفاة «أسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة، بعد تسليمها إلى ذويه.

غرق طالب في ترعة «الجرجاوية» بسوهاج

كما تلقى مدير أمن سوهاج إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، بغرق طالب في ترعة «الجرجاوية»، بدائرة قسم أول سوهاج، وعلى الفور، انتقل فريق بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ.

وتبين غرق المدعو «محمود أ. ح. أ.»، 12 سنة، طالب بالصف السادس الابتدائي، يقيم بدائرة قسم أول سوهاج، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى سوهاج العام، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وبسؤال عم المتوفي ويُدعى «أيمن ح. أ. ع.»، 35 سنة، عامل، أكد أنه أثناء قيام ابن شقيقه بالاستحمام في الترعة المجاورة لمنزله، ولعدم إجادته السباحة، غرق بها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وخلص تقرير الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، إلى أن سبب الوفاة «أسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة والتصريح بدفن الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.