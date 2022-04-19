«التعليم» تكلف المدارس بتجميع إقرارات الانتهاء من تدريس المناهج

خاطبت المديريات التعليمية، الإدارات التعليمية بشأن الاستعدادات الخاصة بأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، مطالبة بالالتزام بأقصى درجات الانضباط للعاملين بالمدارس خلال هذه الفترة، ومتابعة سرعة انتهاء المعلمين من تدريس المناهج الدراسية وتنفيذ خطة المنهج والمراجعة قبل بدء الامتحانات.

تكليف إدارات المدارس بوضع الأسئلة

وطالبت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات، سرعة تجميع إقرارات الانتهاء من تدريس المناهج والانتهاء من تكليف إدارات المدارس بوضع الاسئلة طبقاً للضوابط القانونية وتشكيل لجان النظام والمراقبة وكل ما يخص انتظام الامتحانات وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:

- سرعة إعلان جداول الامتحانات مبكرا في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور وعلي موقع المدرسة الإلكتروني وتوقيع الطلاب بالعلن بمواعيد الامتحانات بخاصة المرحلة الثانوية.

- الالتزام بسيرأعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة لها.

وضع جدول معلن بمواعيد الامتحانات العملي

- وضع جدول معلن بمواعيد الامتحانات العملي لمادتي العلوم والحاسب الآلي والتقييمات العملية للأنشطة التربوية في ضوء التعليمات المرسلة والقرارات الوزارية المنظمة وسرعة الانتهاء منها مع متابعة التوجيهات الفنية المختصة.

- عقد الامتحانات بالفترة الصباحية لجميع المدارس ويتم التنسيق مع المراحل ومجالس الأمناء، ومشاركة مجلس الأمناء في وضع حلول للمشكلات التي قد تحدث في فترة الامتحانات.

- تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

- استخدام الكاشف الحراري لجميع الطلاب والعاملين وعزل الحالات المشتبه بها بحجر العزل وعرضها علي الأطباء.

- تطهير وتعقيم جميع حجرات المدرسة يومياً قيل وبعد الامتحان.

- نظافة وتوافر أدوات النظافة دورات المياة.

- ارتداء الكمامات لجميع الطلاب والعاملين بالمدرسة وكذا العاملين بها مع مراعاة التباعد بين الطلاب وأن يكون أقصي عدد باللجنة 20 طالب للجنة الواحدة.