وزير التعليم يكشف حقيقة تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة أنهت جميع استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، ولا يوجد قرار بتأجيل الامتحانات، وكل ما يقال عن ذلك شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، موضحا أنّ جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تماما، لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سير الامتحانات، دون أي معوقات.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وكشف وزير التعليم لـ«الوطن»، عن حقيقة تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة 2022، قائلا: «لن يتم تقديم موعد الامتحانات تحت أي ظرف، وامتحانات الثانوية العامة ستعقد يوم 11 يونيو المقبل طبقا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي 2021-2022»، مؤكدا أنّ الوزارة ستعلن غدا الأربعاء التفاصيل الخاصة بعقد الامتحانات.

تصميم جديد لمنصة امتحانات الثانوية العامة للقضاء على الغش

وقال شوقي، إنّه جرى تصميم جديد لمنصة الامتحانات للقضاء على الغش، والوزارة ستعمل على مواجهة الغش الإلكتروني بكل صرامة أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2022، وجميع حالات الغش سيتم تحويلها للنيابة العامة كما حدث العام الماضي، لنحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، لافتا إلى أنّه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل مقرات اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظام الامتحانات وعدم وجود أي معوقات، وضبط الطلاب الغشاشين، وهناك إجراءات مشددة ضد كورونا.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 لن تكون معقدة

وأوضح وزير التعليم، أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعتمد كليا على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، والأسئلة لن تكون معقدة، لكنها تقيس درجات الفهم عند جميع الطلاب، منوها بأنّ الوزارة تواصل العمل على تطوير المناهج وأنظمة التقويم، لإحداث نقلة كبيرة في تطوير منظومة التعليم بمصر.