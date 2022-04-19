«التعليم» تعلن الإجراءات المتبعة عند اكتشاف حالات غش باللجان

وجهت المديريات التعليمية، خطابًا عاجلًا للإدارات التعليمية، بالتعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022 لجميع المراحل لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، والإجراءات المتبعة في حالة اكتشاف حالات غش باللجان أثناء سير الامتحانات.

تفعيل القرار الوزاري بشأن تنظيم أعمال الامتحانات

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها للإدارات التعليمية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بإداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص واستغلال جميع الفصول، ومحاربة ومجابهة ومواجهة الغش من خلال التأكيد علي التعاليم والقيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية وتفعيل القرار الوزاري بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والحرمان منه، ومنع حمل أو استخدام المحمول بلجان الامتحانات.

استبدال الملاحظين من اللجان والتحقيق معهم

وقالت المديريات في خطابها المرسل، أنه في حالة اكتشاف حالات الغش باللجان الامتحانية يتم استبدال الملاحظين بغيرهم والتحقيق معهم بعيداً عن اللجنة ويتم ذلك بهدوء ودون إزعاج الطلاب لعدم إحداث فوضى داخل اللجان مع تفعيل القرار الوزاري 34 لعام 2018 بهذا الخصوص، ولا يسمح بالقيام بأعمال التصحيح أثناء تأدية الطلاب للامتحان.

حظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب

وطالبت المديريات الإدارات، بالتنسيق الكامل والتام بين الأجهزة الأمنية وإدارات المدارس لتأمين سير الامتحانات، وغلق أبواب اللجنة وعدم السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولا يكون إلا من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحان، وحظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب وعدم دخول اللجان به، وحال تواجد أي محمول من العاملين أو الطلاب يتم التحفظ عليه لحين الانتهاء من الامتحان ويتم تسليمه فورالانتهاء والتنبيه بعدم احضاره مره أخرى.