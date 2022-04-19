«التعليم» تكشف تفاصيل استمارة قياس الميول والاتجاهات والهدف منها

وجهت المديريات والإدارات التعليمية جميع المدارس بتولي رواد الفصول والإخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، للإشراف ومتابعة تسجيل الطلاب للاستمارة الإلكترونية لجميع المدارس بداية من الصف الرابع الابتدائي وطلاب المرحلة الإعدادية على الموقع الإلكتروني على أن يقوم كل طالب بالدخول على الموقع الموحد باستخدام البريد الإلكتروني الخاص به، كمرحلة أولى حتى يتنسى إحصاء الطلاب وتحديد أعداد التلاميذ الموهوبين في مجالات الأولمبياد وفق مواهبهم المختلفة العلمية والفنية والأدبية والرياضات والسياحية والآثار وابكار ريادة الأعمال.

وأضافت المديريات في خطابها للمدارس، أن ملء استمارة قياس الميول والاتجاهات مرحلة أولى لإحصاء وتحديد أعداد الطلاب الموهوبين في مجالات الأولمبياد وفق ميولهم ومواهبهم، موضحة أنه سيتم تطبيق منهجية متخصصة في كل مجال من المجالات الخاصة بالفنون والعلوم والآداب والرياضيات والسياحة والآثار وابتكار ريادة الأعمال.

وأكدت أنه سيتم التصعيد على مستوى المدارس والإدارات والمديريات وفق فرق قومية في مجالات الفريق القومي للعلوم، والفريق القومي للرياضيات، والفريق القومي للفنون، والفريق القومي للسياحة والآثار، والفريق القومي لابتكار ريادة الأعمال، والفريق القومي للمسرح، وتكريم الفرق القومية الأولمبية وصقل مواهبهم لتمثل مصر في السمابقات الإفريقية والعربية والدولية.

طرق الحصول على البرد الإلكتروني الموحد

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اختيار حساب طالب.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب من شهادة الميلاد.

- كتابة كود الطالب من مسؤول شؤون الطلاب أو الحكومة الإلكترونية في المدرسة.

- الضغط على زر التحقق من البيانات.

مجالات استمارة قياس الميول والاتجاهات وتشمل 15 درجة لكل مجال

مجال السياحة والآثار

- أحب سماع وقراءة القصص التاريخية.

- استمتع بمشاهدة الأفلام التاريخية والبرامج السياحية.

- استمتع بزيارة المناطق الأثرية.

-اتمنى أن أتعلم اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية.

- تابعت احتفالات نقل المومياوات وتطوير طريق الكباش.

الرياضيات

- أحصل على درجات عالية في مادة الرياضيات.

- لا أعتمد على الآلة الحاسبة في حل المسائل الحسابية.

- استمتع بحل المسائل الرياضية.

- أحب التعرف على خواص الأشكال الهندسية.

- أتمكن من حل أكثر من مسألة حسابية في وقت قصير.

الفنون والتصوير الفوتوغرافي والتمثيل والمسرح والرسم

- أتمنى أن أكون فناناً.

- أحب بعض أنواع الفنون.

- أتمنى تنمية موهبتي الفنية.

- استمتع بالمناظر الطبيعية.

- أتابع أخبار الفن.

العلوم كالفيزياء والكيمياء والأحياء وعلم الفلك وعلم البيئة

- أتمنى أن أكون عالماً.

- أستمتع بإجراء التجارب العملية.

- أحب مشاهدة أفلام الخيال العلمي.

- أتابع الاكتشافات العلمية.

- أهتم بتطبيقات العلوم في الحياة.

الآداب في اللغة العربية

- لدي مهارة في تأليف وإلقاء الشعر.

- أحب كتابة القصص القصيرة.

- أتابع البرامج الثقافة بالتليفزيون.

- أحب اللغة العربية.

- أميل إلى قراءة القصص الأدبية.

ابتكار ريادة الأعمال

- تعجبني فكرة البيع والشراء عبر الإنترنت.

- أحب أن أشارك في الجمعية التعاونية بالمدرسة.

- لدي أفكار لتنفيذ مشروع صغير.

- يمكنني تحمل المسئولية عن ميزانية مشروع صغير.