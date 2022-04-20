الجمعة آخر موعد للحصول على تموين شهر أبريل.. 90%نسبة الصرف حتى الآن

تنتهي منافذ بقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي من صرف تموين شهر أبريل الجاري يوم الجمعة الموافق 30 أبريل وتحديدا بعد 10 أيام من الأن، وذلك بالنسبة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية الذين لم يصرفوا حتى الآن المقررات والحصص التموينية الخاصة لهم.

موعد انتهاء صرف مقررات تموين شهر أبريل

وبدأت منافذ صرف السلع التموينية في صرف مقررات أبريل منذ بداية الشهر الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر بناء على القرار المعمول به في موعد صرف التموين طوال أيام الشهر، حيث تفتح منافذ البقالين أبوابها للمواطنين على مدار 12 ساعة كاملة وتحديدا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

وتقوم مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ السلع التموينية إلى منافذ البدالين التموينيين وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي أيضا، حيث يخدم ما يقرب من 1500 مخزن جملة عدد 40 ألف منفذ بقال تمويني و6700 منفذ مشروع جمعيتي و1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.

فيما تقوم الشركة القابضة يوميا بضخ كميات ثابتة من السلع الأساسية الغذائية، حيث تشمل حركة الضخ اليومي التالي: 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت، و1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة، فضلا عن ضخ باقي السلع التموينية الأخرى والمدعمة على قائمة السلع التموينية والتي يتم اتاحتها للمواطنين لشراء ما يرغبوا منها دون التقيد بسلعة معينة.

السلع الإجبارية على بطاقة التموين

وتعد سلع السكر والأرز والزيت هي السلع الإجبارية على بطاقة التموين والتي تحدد الوزارة حصة لكل بطاقة بناء على عدد الأفراد المدرجين عليها تختلف عن حصة بطاقة أخرى، إذ تحصل على سبيل المثال البطاقة المدرج عليها 4 أفراد على 8 أكياس سكر و4 زجاجات زيت و2 كيس أرز.