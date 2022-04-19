مطالب طلاب الثانوية قبل ساعات من مؤتمر «الحسم»: لا يفضل الإلكتروني

طالب عدد من طلاب الثانوية العامة، قبل ساعات من انعقاد المؤتمر النهائي الخاص بالتفاصيل الحاسمة لامتحانات الثانوية العامة، الذي يعقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم غدًا الأربعاء 20 أبريل الجاري، باستخدام نظام البابل شيت في الامتحانات.

وقال طارق كمال، طالب في الصف الثالث الثانوي، إنه لا يفضل عقد الامتحانات إلكترونيًا؛ نظرًا لعدم اعتياد العديد من الطلاب على ذلك خاصة في تلك السنة المصيرية في حياة الطلاب.

وطالب «كمال» في حديثه لـ«الوطن»، بضرورة توفير العديد من النماذج الاسترشادية قبل الامتحانات؛ لتدريب الطلاب على طريقة الأسئلة الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتًا إلى ضرورة مراعاة الفترة الزمنية بين المواد حتى يتثنى للطلاب مراجعة المقرر الدراسي بشكل جيد.

ضرورة وجود فاصل زمني مناسب بين الامتحانات

من جانبها، طالبت فاطمة حسام، طالبة بالصف الثالث الثانوي، بإجراء امتحانات الثانوية العامة 2022 باستخدام نظام البابل شيت، مؤكدة أهمية وجود فاصل زمني مناسب بين الامتحانات، مشيرة إلى ضرورة توفير تدريبات مكثفة على طريقة الامتحانات.

ضرورة توضيح موقف التشعب

وفي سياق متصل، قالت فاتن أحمد، ولية أمر: «أتمنى أن يتسم المؤتمر الذي يٌعقد غدًا بالوضوح ويقدم إجابات وافية لكل أسئلة أولياء الأمور»، مؤكدة على ضرورة توضيح موقف التشعب لطلاب الصف الثاني الثانوي وآلية عقد الامتحانات سواء ورقيًا أم الكترونيا وما إذا كانت تضم أسئلة مقالية أم ستقتصر على الاختيار من متعدد.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه سيتم إعلان التفاصيل النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022 غدًا الأربعاء، مشددًا على الطلاب بضرورة عدم الانسياق وراء ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية التي ستعلنها الوزارة.