حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة.. باقي ساعات قليلة على الصرف

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء صرف مرتبات شهر أبريل عام 2022، إذ من المقرر أن يجرى بدء صرف المرتبات هذا الشهر بالزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتبكير موعد صرف الزيادة في المرتبات بدلا من شهر يوليو، ما جعل الكثير من الراغبين في معرفة قيم الزيادة يبحثون عن طريقة حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة، والذي يبدأ غدا الموافق الأربعاء 20 أبريل.

واهتماما بما يبحث عنه القراء بشكل يومي، نوضح خلال هذا التقرير طريقة حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة ورفع الحد الأدنى.

حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة

حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخل المواطن المصري برفع الأجور ليصبح الحد الأدنى له 2700 جنيها، و زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصبح 8% بدلاً من 7% من الأجر الشامل، لتصبح المرتبات بعد الزيادة، كالتالي:

- الدرجة الممتازة: الحد الأدنى 8700 جنيه.

- الدرجة العالية: الحد الأدنى بعد الزيادة 6300 جنيه.

- درجة مدير عام: الحد الأدنى بعد الزيادة 5100 جنيه.

- الدرجة الأولى: ويصل الحد الأدنى للدرجة الأولى بعد الزيادة الجديدة إلى 4500 جنيها.

الحد الأدنى بعد الزيادة الجديدة

- الدرجة الثانية: وصل الحد الأدنى بعد الزيادة إلى قيمة 3900 جنيه.

- الدرجة الثالثة: وبالنسبة للدرجة الثالثة، يصل الحد الأدنى للدرجة الثالثة بعد الزيادة إلى قيمة 3420 جنيه.

- الدرجة الرابعة: كما وصل الحد الأدنى للدرجة الرابعة بعد الزيادة إلى قيمة 3180 جنيها.

- الدرجة الخامسة: كما يصل الحد الأدنى للدرجة الخامسة بعد الزيادة إلى قيمة 2940 جنيهًا.

- الدرجة السادسة: فيما وصل الحد الأدنى للدرجة السادسة بعد الزيادة إلى 2700 جنيه.