توريد جهاز أشعة مقطعية لمعهد أورام دمياط

أعلن الدكتور طارق هيكل مدير عام معهد الأورام بدمياط عن توريد جهاز الأشعة المقطعية الجديد متعدد المقاطع 128 مقطع الماني الصنع (سيمنز) حيث يعتبر هذا الجهاز إضافة جديدة و مهمة لخدمة مرضي الأورام بدمياط.

مواصفات الجهاز

وقال هيكل ان الجهاز يقوم بعمل الأشعة المقطعية بالصبغة علي شرايين الجسم المختلفة مثل شرايين المخ و الرئة و الرقبة و الاورطي و شرايين الكلي و الطرفين السلفيين.

كما يقوم الجهاز أيضا بعمل الأشعة التخيلية أو المنظار التخيلي للقصبة الهوائية و الشعب الهوائية للرئتين و كذلك المنظار التخيلي للقولون مما يساعد على تشخيص الأورام صغيرة الحجموأيضا يستطيع الجهاز الجديد عمل الأشعة الديناميكية للكبد و البنكرياس والكلي بدرجة عالية من الوضوح وكذلك الأشعة ثلاثية الأبعاد للعظام و المفاصل و الأشعة عالية التميز للرئة في حالات اشتباه الكورونا.

الجهاز يمثل إضافة كبيرة

وشدد هيكل على ان وصول هذا الجهاز يعد اضافة كبيرة في قسم الأشعة التشخيصية بمعهد أورام دمياط كما يعد نقلة نوعية في أداء الخدمة الصحية لمرضى الأورام بالمحافظة.

ووجه هيكل الشكر إلى كلا من الدكتورة مها أبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة و المهندسة رشا الزيادي بإدارة المشروعات بالامانة.

كما وجه هيكل الشكر لما وصفهم بالجنود المجهولة بمعهد الأورام بدمياط ايهاب ابراهيم، مدير المشتريات، وردة نجيب، مدير الادارة الهندسية، محمد شقير المدير المالي، اكمل يوسف المدير المالي والادارى.

جدير بالذكر ان معهد أورام دمياط يخدم 5 محافظات ويصل عدد المترددين يوميا على المعهد 500 حالة بإجمالى 90 ألف ملف مفتوحين بالمعهد ويتلقون العلاج اللازم.