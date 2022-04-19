يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايمًا عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 18 والقنوات الناقلة، للوقوف على تطورات الأحداث، بعد اتفاق ميس زهرة، مديرة مدرسة رؤية، وعامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، على الاستماع للطلاب وآرائهم، ومعرفة مشاكلهم والوقوف على أزماتهم لمساعدتهم.

مواعيد عرض مسلسل دايمًا عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 18 والقنوات الناقلة

وتشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 18 والقنوات الناقلة، العرض على منصة watch it الإلكترونية، وشاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

مسلسل دايمًا عامر يعرض على منصة watch it

كما تتضمن مواعيد عرض مسلسل دايمًا عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 18 والقنوات الناقلة، شاشة قنوات ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا.

مصطفى شعبان يجمع معلومات عن الطالب المتمرد

وشهدت أحداث مسلسل دايمًا عامر الحلقة 17، تراجع ميس زهرة، مديرة المدرسة، وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، عن قرارها بفصل الطلاب المتسببين في تسريب امتحان مادة الرياضيات، بعد اقتناعها برؤية عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، بشأن ضرورة الاقتراب من طلاب المدرسة والاستماع إليه.

وذهب عامر عبدالرازق، إلى مستر بهجت، مسئول الأرشيف بالمدرسة، لمعرفة معلومات عن الطالب طارق، الذي تسبب في اختراق جهاز لاب توب مدرس مادة الرياضيات وتسريب الامتحان، واصطحاب عدد من زملائه إلى أماكن مشبوهة.