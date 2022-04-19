موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم ‏الثلاثاء في محافظة الدقهلية 18 رمضان

يتابع الصائمون في شهر رمضان المبارك موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم ‏الثلاثاء في محافظة الدقهلية باستمرار، وذلك لأنه يختلف كل يوم عن الأخر ومن محافظة إلي أخري بسبب فروق التوقيت، وتتحرك المواعيد يوميا بمقدار دقيقة أو دقيقتين وذلك نظرا لعدم ثبات مواقيت الصلاة وتغيرها يوميا عن اليوم السابق، وعلي الصائمين مراعاة مواقيت الصلاة في محل إقامتهم حتى يتناولوا طعام الإفطار.

وتقدم «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم ‏الثلاثاء في محافظة الدقهلية، اليوم الموافق 18 من شهر رمضان لعام 1443 هجري في مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية، وذلك حسب مواقيت الصلاة التي أعلنت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي تختلف باختلاف البعد عن مدينة القاهرة بدقائق تقل أو تزيد قليلًا، ولذلك ينبغي على الصائمين الانتباه لمواقيت الصلاة جيدا حتى لا يفسد الصيام.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم ‏في محافظة الدقهلية

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية، كما يلي:

- الفجر 3:50 صباحًا.

- الشروق 5:22 صباحًا.

- الظهر 11:54 صباحًا.

- العصر 3:30 مساءً.

- المغرب 6:25 مساءً.

- العشاء 7:48 مساءً.

موعد الإفطار واذان المغرب اليوم ‏في محافظة القاهرة

وينبغي علي المقيمين بمحافظة الدقهلية أن يراعوا فروق التوقيت في محافظة القاهرة والتي يتم إذاعة أذان الصلوات في الإذاعة والتلفزيون بناء عليها، ومع كل أذان يتم التنبيه علي مراعاة فروق التوقيت بين محافظة وأخري.

- الفجر 3:52 صباحًا.‏

- الشروق 5:24 صباحًا .‏

- الظهر 11:54 صباحًا.‏

- العصر 3:30 مساءً.

- المغرب 6:25 مساءً.‏

- العشاء 7:46 مساءً.