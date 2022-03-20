جنايات المنصورة تنظر محاكمة متهمة بإجبار فتاة على التسول بالدقهلية (فيديو)

نظرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 7 بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، قضية متهم فيها بائعة مناديل بالإتجار في البشر، بعد أن اصطحبت فتاة من محطة القطار إلى بيتها لعلمها أن الفتاة هربت من أسرتها لانفصال والديها، وطلبت منها القيام بأعمال التسول واستجداء المارة بالطرقات، مستغلة في ذلك ما اجتاحها من حالة ‏ضعف وحاجة على إثر تركها لمنزل أهليتها، قاصدة من جراء ذلك استغلالها في التحصل من ورائها ‏على منفعة ذات طبيعة مالية، وقررت المحكمة صدور الحكم في آخر الجلسة.

صدَر القرار برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل صفوت ‏يوسف، والمستشار محي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر أحمد في القضية رقم 12784 لسنة 2021 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 2212 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات المنصورة

وأحال المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، المتهمة «سهير ب. س.»، 21 سنة، محبوسة، بائعة مناديل، ومقيمة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، لمحكمة جنايات المنصورة، لأنها في غضون شهر مايو لعام 2021 بدائرتي مركزي منية النصر بالدقهلية وأبو كبير بالشرقية، ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر.

تفاصيل اتهام بائعة مناديل بالاتجار في البشر

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمة ما أن أبصرت المجني عليها «شهد م. أ.»، متسربة من منزل ذويها، حتى نسجت عليها خيوطها مصطحبة إياها رفقتها حيلة إلى حيث مسكنها، آوية إياها به لنحو 6 أشهر، دافعة إياها إلى القيام بأعمال التسول واستجداء المارة بالطرقات مستغلة في ذلك ما اجتاحها من حالة ضعف وحاجة على إثر تركها لمنزل أهليتها، قاصدة من جراء ذلك استغلالها في التحصل من ورائها على منفعة ذات طبيعة مالية، على النحو المبين بالتحقيقات.