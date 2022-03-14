رئيس جنايات المنصورة لطفل متهم بالقتل: لولا سنك لحكمت عليك بالإعدام

وجه المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثانية بمحافظة الدقهلية، اليوم، كلمات قاسية إلى «حدث» متهم بالاشتراك في قتل شاب بقرية الرياض مركز منية النصر، قائلا: «يا محمد عماد، أنت تستحق عقوبة الإعدام، لكن سنك هو اللي حال بين وبين إحالتك لفضيلة مفتي الجمهورية، سنك بس اللي وقف المحكمة في الحكم عليك بالإعدام».

السجن المؤبد و15 سنة على 3 متهمين

نطق رئيس المحكمة بعدها بالحكم، قائلا: «حكمت المحكمة علي كل من أحمد الصديق الناغي، وحسام المتولي مشعل، بالسجن المؤبد عما أسند إليهما، وبمعاقبة محمد عماد الدين محمد الأسيوطي، «حدث» بالسجن لمدة 15 سنة، عما أسند إليه، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين، وعدم قبول الدعوى المدنية كون المتهم حدث».

وقائع جريمة القتل

وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه «أحمد سامي التهامي حسن على ‏الصعيدي»، في يوم 26/2/2021 بقرية الرياض مركز منية النصر، بأن بيتوا النية على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك ‏الغرض أسلحة نارية «بندقيتين خرطوش»، بحوزة كل من المتهمين الأول ‏والثاني

وتبين أن المتهمين ترصدوا للمجني عليه، حال ركوبه دراجة نارية مع شخصين آخرين، وأطلقوا صوبه النار، فسقطوا جميعا بالدراجة النارية، وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وجود جروح متعددة دائرية الشكل تقع جميعها متقاربة بأعلى الصدر، ومقدم العضد الأيسر ومقدمة العنق والذقن وخلفية راحة اليد اليمنى.

تقرير الصفة التشريحية للمتوفي

جاء في تقرير الصفة التشريحية، أن الإصابات مثلها تنشأ من الإصابة برشات عيار ناري خرطوش اطلق عليه من مسافة ‏جاوزت مدى تجمع الرش باتجاه أساسي من الامام للخلف ويجوز حدوث الإصابة من السلاح الناري «‏بندقيتين خرطوش» المضبوطة بحوزة المتهمين.‏

وصدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ‏وسام ماهر السيد أحمد، والمستشار عبدالله عبد الله مطاوع، والمستشار السيد عبده منصور، وسكرتارية: محمود السيد محمود، والسيد مصطفي رجب في القضية رقم 6265 لسنة 2021 جنايات مركز ‏منية النصر والمقيدة برقم 1095 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة‎.‎