إصابة خطيرة لموظفة دهستها سيارة يقودها طالب بدون رخصة بالمنصورة

أصيبت سيدة بإصابات خطيرة وكسر في الضلوع والفقرات والحوض ونزيف بالرئة، بعدما تعرضت للدهس تحت عجلات سيارة ملاكي مسرعة، أثناء سيرها بصحبة ابنتها في أحد الشوارع بمدينة المنصورة، اليوم الثلاثاء، وتم ضبط سائق السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنه طالب ولا يحمل رخصة قيادة، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي في حالة خطيرة، بواسطة سيارة الإسعاف.

ورود بلاغ بوقوع حادث دهس لموظفة

تبلغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، ورود بلاغ من أهالي منطقة «مدينة مبارك» بالمنصورة، بقيام سيارة ملاكي بدهس إحدى السيدات أثناء سيرها في الشارع.

انتقل على الفور ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام سيارة ملاكي ماركة «هيونداي اكسنت»، فضية اللون، تحمل لوحة أرقام (د س أ 6193)، بدهس سيدة تُدعى «سماح مصطفى محمود إسماعيل»، 42 سنة، موظفة، وذلك أثناء سيرها في الشارع، بصحبة ابنتها الصغيرة، وتبين أن السيارة يقودها طالب يُدعى «مازن ع. أ.» 17 سنة، طالب ولا يحمل رخصه قيادة.

نقل الموظفة المصابة إلى مستشفى الطوارئ

تم استدعاء سيارة إسعاف تولت نقل الموظفة المصابة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وأكدت مصادر طبية أنه من الكشف المبدئي على المصابة، تبين تعرضها لكسر في الفقرات القطنية والحوض وكسر في الضلوع والفخذ ونزيف في الرئة.

وقال شهود الواقعة إن الشاب كان يسير بالسيارة في أحد الشوارع الجانبية بمنطقة مدينة مبارك، وبرفقته أحد أصدقائه وكلب، واصطدم بإحدى السيارات في أول الشارع، وقام باستكمال السير في الشارع بسرعة كبيرة، حتى صدم السيدة من الخلف، أثناء سيرها برفقه ابنتها، وقام بدهسها أسفل عجلات السيارة، وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يوضح تفاصيل الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.