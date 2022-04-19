اعرف مرتبك وصل كام بعد الزيادة الجديدة وموعد الصرف

يحرص الكثير من الموظفين العاملين في الدولة، على البحث عن موعد صرف مرتب أبريل المقرر صرفه مع الزيادة الجديدة خلال هذا الشهر، التي جاءت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف تلك الزيادة، مبكرا عن موعدها مع بداية العام المالي الجديد، لتعلن وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022، بعد حرص الحكومة على على صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون والمتابعون بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير موعد صرف مرتب أبريل 2022 مع الزيادة الجديدة، وفق ما أعلنته وزارة المالية في بيانها، التي جاءت كالتالي:

موعد صرف مرتب أبريل 2022 مع الزيادة الجديدة

وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، أنه من المقرر أن يبدأ صرف مرتب أبريل 2022 غدا الأربعاء الموافق 20 أبريل، لعدد كبير من الموظفين العاملين في عدد من الوزارات والجهات والهيئات المختلفة، ويستمر صرف المرتبات للموظفين على مدار يوم الخميس الموافق 21 أبريل أيضا، حرصا من الدولة على صرف المرتبات للموظفين العاملين قبل عيد الفطر المبارك 2022، ويأتي المرتب الخاص بهم بعد الزيادة الجديدة، ليصبح التالي:

- الدرجة السادسة: يحصل أصحاب الدرجة السادسة على مرتب يصل إلى 2700 جنيه بعد الزيادة الجديدة.

- الدرجة الخامسة: كما يحصل أصحاب الدرجة الخامسة على مرتب يصل إلى 2940 جنيهًا، بعد الزيادة الجديدة.

- الدرجة الرابعة: ويحصل أصحاب الدرجة الرابعة على مرتب يصل إلى 3180 جنيها.

- الدرجة الثالثة: فيما يحصل أصحاب الدرجة الثالثة على مرتب يصل إلى قيمة 3420 جنيها.

- الدرجة الثانية: كما يصل الحد الادنى للدرجة الثانية على مرتب وصل إلى قيمة 3900 جنيه بعد الزيادة.

- الدرجة الأولى: ويأتي الحد الأدنى للدرجة الأولى ليحصل أصحابها على مرتب 4500 جنيها بعد الزيادة الجديدة.

- درجة مدير عام: كما يحصل صاحب درجة المدير العام أو الكبير على مرتب 5100 جنيه.

- الدرجة العالية: كما يحصل أصحاب الدرجة العالية على مرتب 6300 جنيه.

- الدرجة الممتازة: فيما يحصل أصحاب الدرجة الممتازة على مرتب 8700 جنيه، بعد الزيادة الجديدة.