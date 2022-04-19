للعاملين بالقطاع الحكومي .. اعرف مرتبك كام بعد زيادة أبريل 2022

أعلنت وزارة المالية المصرية عن توفير نحو 8 مليارات جنيه لصرف الزيادة الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات شهر أبريل اعتبارًا من غدًا الأربعاء، لذا يبحث الكثير من العاملين بالقطاع الحكومي عن قيمة الرواتب الجديدة بعد زيادة أبريل 2022.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، قيمة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بعد زيادة شهر أبريل 2022، وصرف العلاوات والحوافز التي سبق إقرارها لجميع موظفي الدولة، والتي جاءت كالآتي:

قيمة الرواتب للعاملين بالحكومة بعد زيادة أبريل 2022

ووفق نص قرار رئيس مجلس الوزراء، فأنه بداية من شهر أبريل سيتم تطبيق الحد الأدنى من الرواتب والتي تم تقسيمها كالآتي:

- الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة 8700 جنيه.

- الحد الأدنى للأجور للدرجة العالية 6300 جنيه.

- الحد الأدنى للأجور لدرجة مدير عام 5100 جنيه.

- الحد الأدنى للأجور للدرجة الأولى 4500 جنيه.

- الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية 3900 جنيه.

- الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة 3420 جنيهًا.

- الحد الأدنى للأجور للدرجة الرابعة 3180 جنيهًا.

- الحد الأدنى للأجور للدرجة الخامسة 2940 جنيهًا.

- الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة 2700 جنيه.

ونص القانون على أن: «الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا عبارة عن الفرق بين الأجر الإجمالي والحد الأدنى للأجور ضمن المادة الأولى من القرار، على أن يتم مراعاة أن عند حساب الفرق يؤخذ في الاعتبار أي بدلات أو مزايا نقدية أو مكافآت أخرى».

الحوافز والعلاوات بداية من مرتبات أبريل 2022

كما تقرر صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي، وبحد أدني 100 جنيه وبدون حد أقصي، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فجاءت الزيادة بنسبة 15%، وبحد أدني 100 جنيه وبدون حد أقصي، ويتم زيادة الحافز الإضافي للجميع بداية من شهر أبريل.

وجاءت قيمة الحوافز للدرجات المالية كالآتي:

- الموظفين الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها 400 جنيه.

- موظفي الدرجة العليا 375 جنيهًا.

- الموظفين لدرجة مدير عام 350 جنيهًا.

- الموظفين للدرجة الأولى 325 جنيهًا.

- الموظفين للدرجة الثانية 275 جنيهًا.

- الموظفين للدرجة الثالثة 225 جنيهًا.

- موظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة 175 جنيهًا.

وبحسب القرار فأن هذا الحافز يعتبر جزء من الأجر المكمل أو المتغير، على أن يكون الحد الأدنى لزيادة العلاوة الدورية أو الحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.