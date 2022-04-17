حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 17-4-2022 مهنيا وعاطفيا

تتكون الأبراج السماوية من أثني عشر برجًا، نتيجة تغير حركات النجوم، فتكون أشكال سماوية في مواعيد محددة، وقديما كان يعتقد البعض، أن تغيرات النجوم تؤثر على صفات وشخصية الإنسان، وتوارث الكثير هذا المفهوم، فالبعض يبحث بشكل يومي عن حظك اليوم.

وللمهتمين من مواليد الأبراج الشمسية، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 17-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك اليوم على التخطيط لمستقبلك وزيادة دخلك وتنمية مدخرات أو أملاك.

حظك اليوم برج الحمل 17-4-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إشراقة وجاذبية ويقظةً، وقدرةً على التأثير في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الثور 17-4-2022 على الصعيد المهني

تري خبيرة الأبراج أن حظك اليوم على المستوى المهني لمواليد برج الثور القمر في مواجهة برجك ويجعلك ذلك سريع الغضب ويجب أن تتحمل الاختلافات بهدوء وصبر وسعة صدر مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 17-4-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك للقيام بواجبات مهنية أو منزلية وتعمل بكامل لياقتك وحيويتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس بمنزل الأصدقاء تمنحك سحرا وتمدك بجرعة كبيرة من الجاذبية والتألق.

حظك اليوم برج السرطان 17-4-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدفعك اليوم للانفتاح ويمنحك إصرارا على مجابهة العقبات وترغب في توسيع دائرة معارفك وأعمالك.

حظك اليوم برج السرطان 17-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعمل لصالحك ويغمرك بالرومانسية ودفء المشاعر.

حظك اليوم برج الأسد 17-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك واصبر ليومين.

حظك اليوم برج الأسد 17-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم لا تدع عصبيتك تجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

حظك اليوم برج العذراء 17-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 17-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. اليوم الفرصة سانحة لعقد لقاءات اجتماعية وعاطفية تسعدك.

حظك اليوم برج الميزان 17-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ينصحك بمضاعفة تركيزك والانتباه لحقوقك إذا أردت أن تنجز عملك بصورة صحيحة وإذا أردت تحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الميزان 17-4-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالحيرة وعليك أن تراجع نفسك بصدق وسيساعدك ذلك على الإصلاح.

حظك اليوم برج العقرب 17-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على إظهار مواهبك وتحصل على الاهتمام أينما حللت، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 17-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك اليوم تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

حظك اليوم برج القوس 17-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة ولاسترجاع خبرات ماضية وتستخلص الحكمة منها، فقط لا تعلن خططك وتجنب الزهو.

حظك اليوم برج القوس 17-4-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتكلم اليوم فقط مع من تثق بهم ولا ترفض نصيحة المخلصين.

حظك اليوم برج الجدي 17-4-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع المريخ يساعدك على تنمية أعمال وتتواصل جيدا مع من حولك وتجمعك بهم نشاطات ممتعة.

حظك اليوم برج الجدي 17-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك اليوم على التألّق وإيجاد وسائل لتحقيق السعادة.

حظك اليوم برج الدلو 17-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم برج الدلو 17-4-2022 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالابتعاد عمّا يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

حظك اليوم برج الحوت 17-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يضاعف ثقتك بنفسك واليوم مناسب لتحقيق تطور أو للاهتمام بدراسة أمر يشغلك.

حظك اليوم برج الحوت 17-4-2022 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم نحو مساعدة الأحباب ومن يعانون وتُخفّف عنهم وترشدُك بصيرتُك.