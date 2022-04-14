«أهم أحداث اليوم».. نسمة عبدالعزيز تحيي أمسية رمضانية في الأوبرا

تشهد محافظات مصر أحداثا كثيرة، اليوم الخميس، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، ستقدم حفلة في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن فعاليات الأوبرا الرمضانية، وستشارك فرقة للفنون الشعبية في برنامج هل هلالك، الذي تقيمه وزارة الثقافة المصرية في مسرح ساحة مركز الهناج للفنون.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «توزيع 2 طن لحوم (صكوك الإطعام) على الأسر الأولى بالرعاية.. وأهم أخبار اليوم».

مديرية الأوقاف بمحافظة السويس ستستقبل الدفعة الرابعة من لحوم «صكوك الإطعام» وقدرها 2 طن لحوم، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

الدوري المصري

وسيكون عشاق الدوري المصري على موعد مع 3 مباريات في إطار الجولة الرابعة عشرة من عمر المسابقة، حيث يلتقي المقاولون العرب مع مصر للمقاصة، وطلائع الجيش سيواجه إنبي، والبنك الأهلي سيلتقي الاتحاد السكندري، والـ3 مباريات ستُلعب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

الدوري الأوروبي

وعلى صعيد الكرة الأوروبية، فإن الدوري الأوروبي سيشهد مباريات جولة الإياب في ربع النهائي، حيث يلتقي أتالانتا الإيطالي مع لايبزيج الألماني في تمام الساعة السابعة إلى الربع، وفي تمام التاسعة، ستكون هناك 3 مباريات، حيث يلتقي أولمبيك ليون الفرنسي مع وست هام الإنجليزي، ويلعب رينجرز الإسكتلندي ضد سبورتنج براجا البرتغالي، وسيكون برشلونة الإسباني على موعد مع مواجهة قوية عندما يستضف انتراخت فرانفكورت الألماني.