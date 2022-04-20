مصرع عامل وإصابة سائق في اصطدام سيارة نقل وموتوسيكل في سوهاج

اصطدمت، مساء الثلاثاء، سيارة نقل بحي الكوثر في سوهاج، بدراجة بخارية، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ولقي قائد الدراجة البخارية مصرعه في الحال.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم حي الكوثر بسوهاج، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفى في دائرة قسم حي الكوثر بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث ورفع آثاره

وبانتقال قوة بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج لموقع الحادث، تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو «خالد ك ع ع»، 24 عاما، سائق ويقيم دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالدراجة البخارية قيادة المدعو «وليد ا م ي»، 35 عاما، عامل ويقيم دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

والد المجني عليه ينفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والد المتوفى المدعو «أحمد م ي ا»، 65 عاما، بالمعاش ويقيم بمركز أخميم بمحافظة سوهاج أفاد بأنه أثناء سير نجله بدراجة بخارية «موتوسيكل»، اصطدمت به سيارة نقل، ما أدى لوفاته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

قائد السيارة يروي تفاصيل الحادث

وبسؤال قائد السيارة، أفاد بأنه أثناء سيره على طريق أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده ولم يستطع السيطرة عليها واصطدم بالدراجة البخارية «موتوسيكل»، وأضاف أنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.