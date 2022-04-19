أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها يوم السبت الموافق 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تعقيم مقر اللجان ودورات المياه، وتوفير جميع أدوات التعقيم داخل اللجان، وإلزام جميع الطلاب والقائمين على الامتحانات، بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، للحد من انتشار الفيروس التاجي.

وزير التعليم يحسم طريقة عقد امتحانات الثانوية العامة 2022

ومن المنتظر أن يحسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عصر غدًا الأربعاء الموافق 20 أبريل الجاري وتحديدا الساعة الثالثة مساءً، طريقة عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، إلكترونيا أم ورقيا عبر «البابل شيت» أم ستكون مزيجًا بين الإلكتروني والورقي، علاوة على إعلان كافة تفاصيل الامتحانات، التي تتضمن عدد اللجان وجداول الامتحانات وموعد تسليم أرقام الجلوس، وعدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات بالعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وزير التعليم لـ الطلاب: استعدوا لجميع أنواع الأسئلة

ووجه وزير التربية والتعليم، رسالة عاجلة لجموع الطلاب، قبل إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، قائلا: «ذاكروا كويس جدا، واستعدوا لجميع أنواع الأسئلة، وأن جميع أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وستكون بعيدة تمامًا عن الحفظ والحشو والتعقيد»، موضحا أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع لجان الامتحانات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سيرها، علاوة على ضبط الغشاشين.

تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان بسبب كورونا

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تخفيض أعداد الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، بحد أقصى 16 طالبًا، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، بسبب كورونا، مؤكدا أن الوزارة تواصل العمل على تطوير المناهج الدراسية، علاوة على تحديث نظم طرق التقويم، للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.