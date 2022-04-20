«باترون».. الكلب الأوكراني الباحث عن الألغام الروسية: مهام شاقة شمال كييف

«باترون»، ليس مجرد كلب عادي يقضي وقته في اللعب والأكل والنوم، بل لديه وظيفة هامة يقوم بها وهي البحث عن الألغام داخل الأراضي الأوكرانية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عالمية.

«باترون» يساعد الجيش الأوكراني في الكشف عن المتفجرات

ويبلغ عمر الكلب «باترون»، عامين وهو من سلالة «جاك راسل»، صغيرة الحجم، ويساعد القوات الأوكرانية في تحديد مكان المتفجرات في منطقة «تشيرنيهيف» شمال العاصمة كييف، إذ تمكن «باترون»، من إزالة المئات منها، ووفقًا لصحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية فإنه تم العثور على 54 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة، بما في ذلك ما يقرب من 2000 صاروخ، من قبل أكثر من 600 عامل لإزالة الألغام يعملون في جميع أنحاء أوكرانيا.

فتح ممر إنساني للخروج من ماريوبول

وكانت حكومة كييف، أعلنت قبل قليل اتفاقها مع الجانب الروسي، على فتح ممر إنساني لخروج المدنيين اليوم من مدينة ماريوبول، وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال رئيس الوزراء الأوكراني «دينيس شميهال»، إن القوات الأوكرانية المتبقية في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية كانت لا تزال تقاتل وتواصل تحدي مطلب روسي بالاستسلام.

مطالب أوروبية لإمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة

من جهتها حثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الأعضاء على إمداد أوكرانيا بأنظمة الأسلحة بسرعة، واقترحت أن جولة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تستهدف بنك «سبير بنك»، الروسي القوي وتشمل حظرًا على النفط الروسي، بعد إعلان فرنسا عزمها حظر الفحم الروسي، وقال مسؤول صحي أوكراني، في وقت سابق إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في القصف الروسي لخاركيف يوم الأحد الماضي، وقال ماكسيم هاوستوف، رئيس إدارة الصحة في إدارة خاركيف الإقليمية، إن 13 مواطناً آخرين أصيبوا في قصف ثاني أكبر مدينة بأوكرانيا.