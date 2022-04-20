رئيس المجلس الأوروبي يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف

وصل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إلى العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الأربعاء، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

بدء المرحلة الثانية من الحرب على أوكرانيا

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أنّ القوات الأوكرانية تصد «العديد من محاولات التقدم» من جانب روسيا في منطقة دونباس الشرقية، ويأتي تقرير المخابرات في الوقت الذي ذكرت فيه أوكرانيا، أنّ هجوم الكرملين الكامل على منطقة دونباس بدأ، ووصفه مسؤول كبير بأنّه «المرحلة الثانية» من الحرب.

الوضع في ماريوبول

في خطابه الليلي، ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنّ الوضع في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، والتي ظلت باقية دون تغيير بأكبر قدر ممكن من الخطورة، وفي غضون ذلك، قال حاكم المنطقة إنّ مدينة كريمينا الشرقية سقطت في أيدي القوات الروسية، ما يمثل أول مدينة يتم الاستيلاء عليها في هذه المرحلة من الحرب.