إصابة 4 في تصادم سيارتين على الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي أمام بركة غليون بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة رشيد يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي أمام بركة غليون بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة «عبدالعليم إبراهيم جعفر»، 42 سنة مقيم مطوبس، ومصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، و«عبدالعليم عبدالعليم جعفر»، 13 سنة مقيم مطوبس، ومصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، و«هالة فوزي أبو النصر»، 42 سنة ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«أحمد محمود الديب»، 35 سنة ومصاب بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه نزيف في البطن.

عمل الفحوصات الطبية للمصابين

وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتمّ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة.