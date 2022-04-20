خصم يصل لـ20%.. الغرف التجارية تنظم معارض «أهلا بالعيد» في المحافظات

قرر عدد كبير من الغرف التجارية بالمحافظات، مد معرض «أهلا رمضان» إلى عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتقديم المنتجات بسعر رخيص، وإضافة ملابس وكحك العيد إلى المعروضات من المواد والمنتجات الغذائية.

وبحسب الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، هناك إقبال على الشراء من معارض «أهلا رمضان» حتى الآن، ما أدى إلى مده حتى عيد الفطر، ويأتي في إطار التيسير على المواطنين وتقديم المنتجات بأسعار مخفضة.

تحويل معارض أهلا رمضان إلى أهلا بالعيد

وأكد «الفيومي»، مجلس إدارة الغرفة استقر على تحويل معارض أهلا رمضان الموجودة حاليًا لمعارض «أهلا بالعيد»، وتجهيزها بكافة السلع والمنتجات والملابس التي يحتاجها المواطنون لتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

20 % خصم على مستلزمات العيد

وفى سياق آخر قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، مد معارض «أهلا رمضان»، والشوادر إلى «أهلا بالعيد»، لجميع مستلزمات عيد الفطر المبارك، وذلك لتوفير مستلزمات العيد للمستهلكين بأسعار جيدة ونسبة خصم لا تقل عن 20%، خاصة بمعروضات لملابس العيد ومعروضات كالحك والبسكويت والشيكولاتات بكافة أنواعها مع استمرار معروضات السلع الغذائية الأساسية.