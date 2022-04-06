معرض أهلا رمضان في السويس.. الدجاج بـ50 جنيها وعروض خاصة على العسل

شهد معرض أهلاً رمضان، والمقام بأرض المعارض بالسويس، تخفيضات كبيرة، سواء في أسعار السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات، أو السلع الغذائية المكلمة مثل التوابل والمخللات ومعلبات العسل بالمكسرات.

معرض أهلا رمضان في السويس.. اللحوم بـ70 جنيها

وفي معرض أهلا رمضان في محافظة السويس، تبدأ أسعار اللحوم المجمدة الحمراء من 70 جنيها، وتصل لـ110 جنيهات لكيلو اللحوم الطازجة العجالي، و135 جنيها للحوم الطازجة الكندوز الصغيرة.

كما يشهد المعرض، المقام في بداية طريق بورفؤاد، تخفيضات على كيلو السجق البلدي ليتراوح سعره من 70 إلى 100 جنيه للكيلو، وفقا لنوعه، علاوة على تخفيضات على الكبدة ومصنعات اللحوم تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية بأحياء المحافظة.

كرتونة البيض المزارع بـ50 جنيها والبلدي بـ60

ويبلغ سعر كرتونة البيض المزارع في معرض أهلا رمضان في السويس، 50 جنيها، والبيض البلدي 60 جنيها، والدجاج 50 جنيها للكيلو، إضافة إلى تخفيضات على البانيه، أما الوراك والصدور والكبد والقوانص فهى أيضاً عليها تخفيضات أقل من سعرها بالخارج .

عروض على عبوات العسل

ويعرض المشاركون بالمعرض عبوات متعددة من العسل، سواء عسل النحل، أو العس الأسود، وجميعها عليها خصومات تصل إلى 20%، فضلاً عن هدايا إضافية في حال شراء أكثر من عبوة.

كما توجد تخفيضات على علب الحلاوة الطحينية، وكذلك الطحينة، حيث تُعرض مختلف العبوات في عروض خاصة، منها الحصول على عبوة حال شراء 4 عبوات.