النرويج ترسل 100 صاروخ دفاع جوي إلى أوكرانيا.. طراز «ميسترال»

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الأربعاء، أنّها أرسلت أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، تضمنت 100 نظام صاروخي من طراز «ميسترال»، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تعهد بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

وفي السياق ذاته، تعهد حلفاء أوكرانيا بإرسال المزيد من الأسلحة لمساعدتها في التصدي لهجوم روسي عنيف، وتعهدت الولايات المتحدة وآخرون بإرسال قذائف مدفعية ومضادة للدبابات ومساعدات دفاع جوي إلى كييف خلال مكالمة فيديو استمرت 90 دقيقة يوم الثلاثاء.

معركة «دونباس»

وتقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى الأسلحة للمساعدة في الدفاع عن نفسها بينما شنت روسيا حملة جديدة في شرق البلاد، وقد شهدت الاشتباكات هناك ما وصفه زعيم أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بأنه بداية «معركة دونباس».

ووفقًا لأوكرانيا، تهاجم القوات الروسية المواقع الأوكرانية على طول خط الجبهة البالغ طوله 300 ميل (480 كم) منذ يوم الاثنين.