موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 19 رمضان في محافظة الدقهلية

تختلف مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب في محافظة الدقهلية عن القاهرة والمحافظات الأخرى، لذا يجب على كل صائم أن يتبع توقيت المحافظة المقيم فيها، وذلك لوجود فروق توقيت، إذ تتحرك المواعيد يوميا بمقدار دقيقة أو دقيقتين نظرا لعدم ثبات مواقيت الصلاة وتغيرها يوميا عن اليوم السابق.

وتقدم «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم ‏ 19 رمضان لعام 1443 هجرية، في مدينة المنصورة، ومحافظة الدقهلية، وذلك حسب مواقيت الصلاة التي أعلنت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي تختلف باختلاف البعد عن مدينة القاهرة بدقائق تقل أو تزيد قليلا، وذلك ينبغي علي الصائمين الانتباه لمواقيت الصلاة جيدا حتي لا يفسد الصيام.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم ‏في محافظة الدقهلية

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية، كالتالي:

الفجر 3:48 صباحا

الشروق 5:21 صباحا

الظهر 11:54 صباحا

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:26 مساء

العشاء 7:49 مساء

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم ‏في محافظة القاهرة

وينبغي على المقيمين بمحافظة الدقهلية أن يراعوا فروق التوقيت عن محافظة القاهرة، والتي يتم إذاعة أذان الصلوات الخمس في الإذاعة والتلفزيون بناء عليها، ومع كل أذان يتم التنبيه على مراعاة فروق التوقيت بين محافظة وأخرى.

وتوقيات الصلوات في القاهرة كالتالي:

الفجر 3:51 صباحا ‏

الشروق 5:23 صباحا ‏

الظهر 11:54 صباحا ‏

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:25 مساء ‏

العشاء 7:47 مساء.