«الداخلية» توزع قسائم شراء لصرف سلع غذائية مجانية على الأسر الأكثر احتياجا

في إطار ثوابت استراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كل أطياف وفئات المجتمع المصري والتواصل الفعال بكل المناسبات، بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

توفير «كارت الخير»

واصلت وزارة الداخلية تنظيم مبادرة «كلنا واحد – معك في رمضان» تزامنا مع شهر رمضان المبارك، حيث نسق قطاع حقوق الإنسان مع «مؤسسة مصر الخير» بتوفير عدد من قسائم الشراء المعنونة باسم «كارت الخير» تتيح لحاملها صرف سلع غذائية مجانية من المجمعات الإستهلاكية وفقا لاحتياجه خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن المبادرة.

توزيع الكروت على عدد من الأسر الأكثر احتياجا

كما تم إيفاد مجموعة من الضباط والضابطات من القطاع للقيام بتوزيع تلك الكروت على عدد من الأسر الأكثر احتياجا بنطاق محافظات «الفيوم – الإسماعيلية – بني سويف - السويس».

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المعظم، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في تفعيل أُطر التواصل مع كل أطياف المجتمع.