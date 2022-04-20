رفضا الهرب لإطعام الحيوانات.. مقتل موظفين داخل حديقة «خاركيف» الأوكرانية

أعلنت إدارة حديقة الحيوانات الرئيسية في أوكرانيا، في بيان رسمي، أن اثنين من العاملين في حديقة خاركيف، بقيا داخلها منذ الشهر الماضي، لرعاية الحيوانات، وسط القصف العنيف الذي شنته القوات الروسية، وأنه بعد بدء العملية العسكرية على البلاد، عثر عليهما ميتين.

اتهام روسيا بإطلاق النار على الحديقة

بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، ذكرت حديقة حيوانات «فيلدمان إيكوبارك» الرئيسية في أوكرانيا، أنها تلقت تأكيدًا بأن الجنود الروس، أطلقوا النار على الموظفين في حديقة حيوانات خاركيف، وقتلوا الاثنين، حيث عُثر عليهما مختبئين في غرفة، ولم يتضح من البيان متى مات الموظفين، لكن حديقة الحيوانات الرئيسية، أوضحت أنهما فُقدا في أوائل مارس الماضي.

وأشارت الحديقة، إلى أنه تم إجلاء العديد من الحيوانات أثناء القصف، بما في ذلك بعض الأسود ونمور الجاجوار والثعالب الفضية والضباع، بينما بقي الموظفان في الخلف لإطعام الحيوانات المتبقية، وعندما عاد زملائهم إلى الحديقة في 7 مارس الماضي، كان الثنائي في عداد المفقودين.

«فيلدمان إيكوبارك» تنعي الموظفين

تابع بيان حديقة حيوان «فيلدمان إيكوبارك»: «بحث الموظفون عن زملائهم ووجدوهم، وأبلغوا سلطات إنفاذ القانون، وسوف نعتز بالذكرى، لهؤلاء الأشخاص الرائعين والشجعان، ونتقدم بخالص التعازي لأسرهم وأصدقائهم، كما نعتقد بأن الأشخاص الذين لا يتمتعون بالإنسانية، الذين ارتكبوا هذا سيعاقبون بالتأكيد!».

مقتل حيوانات في الهجوم

كشفت حديقة الحيوانات الرئيسية إن أجزاء أخرى من الحديقة، قد تضررت جراء القصف الروسي، مضيفة أن بعض الحيوانات قد تم قتلها، منها حيوانات صغيرة تبلغ من العمر شهورا، بعد تعرض المدينة الواقعة شمال شرق أوكرانيا، لقصف وهجمات مكثفة منذ بدء الهجوم الروسي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد صرح بأن القصف الروسي أسفر عن مقتل 5 سكان وإصابة 15 آخرين من سكان خاركيف، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأضاف أنه في الأيام القليلة الماضية ، قُتل 18 شخصًا وأصيب 106 آخرين في قصف روسي على المدينة.