يحرص المسلمون في محافظة الفيوم، على معرفة موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الموافق 19 رمضان المبارك، في محافظة الفيوم، استعداداً لانتهاء صيام اليوم التاسع عشر، وأداء صلاة التراويح في المساجد، والاستعدادا للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بينما تقوم ربات البيوت بصُنع الكعك والبسكويت عقب الإفطار، استعداداً لعيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في محافظة الفيوم، ضمن خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 19 رمضان في محافظة الفيوم

ويأتي موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الموافق 19 رمضان في محافظة الفيوم، وفقاً لإمساكية شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:26 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، بينما تتأخر دقيقة واحدة في مركز إطسا، أي أنّ موعد الإفطار وأذان المغرب سيكون في تمام الساعة 6:27 مساءً.

ويأتي موعد الإفطار اليوم 19 رمضان في محافظة الفيوم، عقب انطلاق أذان المغرب، بحلول الغروب في تمام الساعة 6:26 مساءً، بينما يتأخر بمعدل دقيقة في قرى مركز إطسا وفقاً للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم

وفيما يخص موعد أذان المغرب وباقي مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم، فإنّها تأتي كالتالي:

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 3:54 صباحاً

موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:56 صباحاً

موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:33 عصراً

موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:26 مساءً

موعد أذان العِشاء في تمام الساعة 7:47 مساءً

موعد الشروق والإمساك اليوم

وجاء شروق شمس اليوم التاسع عشر من شهر رمضان في تمام الساعة 5:25 صباحًا، بينما كان موعد الإمساك في تمام الساعة 3:34 صباحاً، فيما يأتي موعد الغروب في تمام الساعة 6:26 مساءً.