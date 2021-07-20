«أسبوع الآلام».. الموت والمرض يهاجمان الفنانين في عيد الأضحى

شهد الوسط الفني، أحداثا حزينة في بداية الأسبوع الجاري، الذي يشهد احتفال المسلمون حول العالم بأيام عيد الأضحى المبارك، حيث تنوعت بين وفيات وجراحات ومرض نادر، وكان آخرها إعلان المطرب الشعبي أحمد شيبة وفاة ابن شقيقته.

أحمد شيبة

دون توضيح أي تفاصيل، أعلن المطرب الشعبي أحمد شيبة وفاة ابن شقيقته، اليوم، الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكتب «شيبة» على «فيس بوك»، «إنا لله وإن إليه راجعون.. توفي اليوم ابن أختي».

سهر الصايغ

وأعلنت الفنانة سهر الصايغ، أمس الاثنين، وفاة عمها، راجية من متابعيها الدعاء له: «البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله، اليوم، عمي المهندس أحمد عبدالجواد الصايغ، اللهم ارحمه واغفر له وارزقه الجنة.. أرجو الدعاء».

أمير شاهين

قال الفنان أمير شاهين، إنه خضع لجراحة مسمار نخاعي في الركبة تمنعه من الحركة فترة من الوقت، نتيجة حادث تعرض له مؤخرًا، في يوم السبت الماضي.

وأشار، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه لم يتعرض للإصابة أثناء العمل، لكنه كان سينزل من الرصيف لكنه سقط ما أدى إلى إصابته بالتواء وكسر مضاعف في قدمه.

ياسمين عبدالعزيز

في يوم السبت الماضي، كشف الفنان أحمد العوضي عبر «فيس بوك» عن مرور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بأزمة صحية، مناشدا الجمهور الدعاء لها.

وفرضت عائلة ياسمين عبد العزيز سرية كبيرة حول تفاصيل ما جرى، لكن شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، صرح بأن عائلته ستعلن عن تفاصيل حالتها الصحية، بعدما تخرج من العناية المركزة.

وذكر مصدر لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أن حالتها الصحية، تشهد استقرارا حذرا بعد إفاقتها من الغيبوبة، إذ يستجيب جسدها للعلاج بصورة مطمئنة، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أنها لم تتعاف بشكل كاف.

سوما

عانت المطربة سوما خلال الفترة الماضية من مرض نادر، دخلت على إثره العناية المركزة، وهو ما دفع المطربة ريهام عبد الحكيم إلى نشر صورة تجمعهما، وكتبت عليها: «يا رب اشفها وعافها وتقوم لنا ولبيتها وأولادها بألف سلامة».

وكانت سوما طلبت سوما، أول أمس، الأحد، من جمهورها الدعاء لها وللفنانة ياسمين عبدالعزيز بالشفاء العاجل، في منشور عبر صفحتها على «فيس بوك».