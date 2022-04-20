«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022، موضحا أنّ الامتحانات ستبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل وتعقد ورقيا وإلكترونيا في لجان مجهزة، تطبّق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شوقي، في مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات المراحل الثانوية، أنّ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 ينتهي يوم الأربعاء الموافق 25 مايو بمادة الأحياء، والامتحانات تعقد بنمط الأسئلة التي تركز على فهم الطالب لمخجرات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

وشدد الدكتور طارق شوقي، على طلاب الصف الأول الثانوي 2022، بالاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، مثل منصة حصص مصر التعليمية وبنك المعرفة المصري ومنصة نجوى ليمتد ومنصة إدارة التعلم، مؤكدا أنّ أسئلة الامتحانات تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

- يوم الأربعاء الموافق 11 مايو امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم السبت الموافق 15 مايو امتحان الكيمياء والجغارفيا.

- يوم الإثنين الموافق 15 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

- يوم الأربعاء الموافق 18 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 21 مايو امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الإثنين الموافق 32 مايو امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 25 مايو امتحان الأحياء.