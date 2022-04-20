الكرملين يتهم أوكرانيا يتهم بالتراجع عن التزاماتها وإبطاء السلام

اتهم الكرملين أوكرانيا بالتراجع عن الالتزامات التي تعهدت بها خلال محادثات السلام وقال إن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على المفاوضات، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن وتيرة المحادثات تركت الكثير مما هو مرغوب فيه وأن القرار كان في يد أوكرانيا بعد أن سلمت روسيا وثيقة إلى الجانب الأوكراني، وانتظرت ردا، وأضاف: «لذا فإن العملية العسكرية الروسية مستمرة كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين»، وكان كبير المفاوضين الأوكرانيين قد صرح، بحسب وكالة رويترز، إنه من الصعب التكهن بموعد استئناف محادثات السلام.

الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: موسكو لا تثق في المفاوضين الأوكرانيين

وكانت، ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، قد علقت على عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا: «هنا ليس الأمر مثل الثقة والتحقق، فهنا فقط تحقق، لأنه لا توجد ثقة في هؤلاء الأشخاص».

رئيس الدوما: زيلينسكي يحاول كسب الوقت

وكان رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين، قد علق على تصريحات رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن هناك استعداد للتباحث بشأن مسائل خلافية مثل انضمام شبه جزيرة القرم إلى الدولة الروسية وكذلك التعهد بعدم الانضمام لحلف الناتو، بأن زيلينسكي يحاول كسب الوقت، لأنه يطلق تلك التصريحات في الوقت الذي يطلب فيه المزيد من الدعم العسكري من حلف الناتو.

وعلى الصعيد الميداني، شدد رئيس بلدية ماريوبول، فاديم بويشينكو، على مغادرة سكان المدينة فورا، وناشد بويشينكو، سكان المدينة ممن نجحوا في المغادرة، محاولة الاتصال بأقاربهم الذين لا يزالون داخل ماريوبول، وطلب مغادرتها، حيث أن نحو 200 ألف شخص قد نجحوا في مغادرة المدينة بالفعل.

يذكر ان عدد سكان مايوبول قبل الغزو الروسي قد بلغ أكثر من 400 ألف نسمة.