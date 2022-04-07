جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 التجريبية.. تبدأ 19 أبريل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 التجريبية، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل الجاري، وتعقد إلكترونياً على أجهزة التابلت في المدارس المجهزة، ووسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتشمل قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس.

وأضافت الوزارة خطابها للمديريات والإدارات التعليمية، أن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 التجريبية يستمر لمدة يومين فقط ولا يشمل جميع المقررات الدراسية، مؤكدة أن هذه الامتحانات لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي 2021-2022.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الامتحانات هو فقط تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت في الإجابة على الأسئلة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل الجاري امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل الجاري امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ساعة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 التجريبية ليست إلزامية لكن يجب على الطلاب الاستفادة منها، موضحاً أنه سيتم إتاحة منصة الامتحان طوال اليوم الدارسي.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

وعن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 لنهاية الفصل الدراسي الثاني، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان الجدول وكل التفاصيل الخاصة بالامتحانات سواء عقدها ورقياً أو إلكترونياً خلال أيام، موضحاً في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجرى حالياً الاستعداد الجيد للامتحانات.

وشدد المصدر، على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.