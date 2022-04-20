«سكاي نيوز»: إسرائيل تقرر إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا

أفادت قناة «سكاي نيوز عربية»، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، قرر إرسال معدات عسكرية تشمل «خوذ ودروع واقية من الرصاص» إلى أوكرانيا، وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل.

إسرائيل أدانت الحرب الروسية على أوكرانيا

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي أدانت الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، قبل نحو شهرين، وتحديدا في 24 فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

جولات مفاوضات غير ناجحة بين روسيا وأوكرانيا

فيما أجري عدد من جولات المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، كان آخرها في تركيا، ولم تسفر المفاوضات عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالي.