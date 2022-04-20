التفاصيل الكاملة لجدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢ بعد التأجيل

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن التفاصيل النهائية لجدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢، موضحا أن الامتحانات ستعقد بالنظام التلقيدي الورقي، وفق الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس اللحفظ والتلقين، مؤكداً أن الامتحانات ستعقد بنظام البابل شيت، ويتم تصحيحها إلكترونيا وليس يدويا.

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢

وأضاف «شوقي» في مؤتمر صحفي له، أن جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢ تم تأجيله ليبدأ اعتباراً من يوم 26 يونيو المقبل بدلاً من 11، موضحاً أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المصنات التعليمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢

-وفق جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢ يعقد يوم الأحد الموافق 26 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء الموافق 28 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد الموافق 7 يوليو امتحان الكيمياء.

- الثلاثاء الموافق 7 يوليو امتحان الرياضيات التطبيقية والديناميكا.

- الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-وفق جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢ يعقد يوم الخميس الموافق 14 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ.

- الأحد الموافق 17 يوليو امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة والرياضيات البحتة والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء الموافق 19 يوليو امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة والفراغية.

- الخميس الموافق 19 يوليو امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢

وبالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢، أكد وزير التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات ستكون موضوعية أي اختيار من متعدد ولا تشمل أي أسئلة مقالية، موضحاً أن التصحيح يكون إلكتورنياً وغير مسموح لأي طالب بدخول الامتحانات بجهاز التابلت أو بالكتاب وسيتم تسليمهم ورقة مفاهيم في كل مادة.