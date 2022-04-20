10 معلومات عن امتحانات الثانوية 2022.. «بابل شيت من غير الكتاب»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن 10 معلومات عن امتحانات الثانوية 2022، موضحا أنه تقرر تأجيلها عن المواعيد التي أعلنت سابقاً، وتقرر عقدها ورقياً في لجان مؤمنة جيدا على مستوى الجمهورية، ويتم تخصيص غرفة عمليات مركزية في الوزارة لمتابعة استعدادات المديريات التعليمية للامتحانات والوقوف على مدى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.

10 معلومات عن امتحانات الثانوية 2022

- الامتحانات ورقيا والإجابة بنظام البابل شيت.

- التصحيح إلكتروني بالكامل.

- لن يسمح باصطحاب الكتاب أو التابلت للجنة الامتحانية.

- الأسئلة اختيار من متعدد فقط.

-لا توجد أسئلة مقالية في الثانوية العامة.

- يتم تسلم الطالب ورقة مفاهيم.

- تبدأ 26 يونيو بدلاً من 11 يونيو.

- تنتهي يوم 21 يوليو.

- تعتمد الأسئلة على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

- تعقد في لجان مؤمنة جيداً.

امتحانات الثانوية العامة 2021

وأضاف «شوقي» في مؤتمر صحفي اليوم أعلن خلاله 10 معلومات عن امتحانات الثانوية 2022، أجاب من خلالها على جميع الأسئلة التي دائماً ما يطرحها أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة مستمرة، من حيث موعد عقد الامتحانات ووسيلة عقدها ونوعية الأسئلة وآلية التصحيح فضلاً عن تفاصيل الجدول، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.

وبالتزامن مع تحديد 10 معلومات عن امتحانات الثانوية 2022، أكدت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، إن الطالب لا يحتاج إلى الكتاب لنقل المعلومات؛ لأن الكتاب دليل للإجابة وورقة المفاهيم تقوم بهذا الدور لأن السؤال إجابته غير موجودة بشكل مباشر في الكتاب.

ووجهت نصيحته لأولياء الأمور: «ابنك اللي تعب وسهر وذاكر مع وجود تابلت هيتساوى مع طالب غش بشكل إلكتروني عن طريق وسائل التواصل المتاحة».

وأضافت «إيلارية» لـ«الوطن»، أنه من أول يوم في تطبيق تجربة الـ«open book»، أعلنت الوزارة أن الإجابة غير موجودة بالنص في الكتاب لذلك دربت الطلاب على الإجابة بشكل قائم على الفهم، لافتة إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل بشكل مؤسسي وليس طبقا لأهواء المعلمين أو أولياء الأمور أو حتى الطلاب.