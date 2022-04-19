صاروخ ستريلا السوفيتي المضاد للطائرات.. سلاح غزة في صد عدوان إسرائيل

بينما أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، في بيان، اليوم، أن الدفاعات الجوية تصدت للطيران الحربي الإسرائيلي بصواريخ أرض – جو، الذي أغار على مواقع لحماس في غزة، كشفت مصادر فلسطينية ووسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الصواريخ التي جرى استخدامها، كان صاروخ ستريلا السوفيتي، وجرى إطلاقه نحو طائرة إسرائيلية، وهو ما أثار تساؤلات حول هذا الصاروخ.

صاروخ ستريلا.. نظام دفاع جوي يعمل بالتوجيه الحراري

وصاروخ ستريلا هو نظام دفاع جوي صاروخي محمول على الكتف من نوع أرض – جو، سوفيتي قصير المدى يعمل على التوجيه الحراري للصاروخ، وذلك حسبما أوضحت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

بدأ تطوير هذا النظام عام 1959، إلى أن جاءت نسخته الأساسية بعد عام 1966، ثم دخلت نسخة ثانية منه الخدمة عام 1968 تحت اسم ستريلا 2، ثم جرى إدخال تحسينات عليه لمعالجة بعض جوانب القصور، ليخرج لنا إدخال صاروخ ستريلا – 2M الذي دخل الخدمة منذ عام 1971 ويبلغ مداه 3.700 متر بارتفاع يصل إلى 1.500 متر بسرعة 430 مترا بالثانية، وتزن الرأس الحربي للصاروخ 1.15 كجم.

ويعمل صاروخ ستريلا على تدمير الأهداف الجوية الخالية من الصوت ومنها الطائرات ثابتة الجناحين، والمروحيات، والطائرات بدون طيار، في الارتفاعات الأرضية، والمنخفضة.

ويطلق على صاروخ ستريلا أيضا من جانب حلف الناتو اسم «سا 7 جريل»، ويتكون نظام قاذفات الصواريخ «سا 7 جريل» من أنبوب إطلاق الصواريخ الأخضر الذي يحتوي على الصاروخ، وبطارية حرارية أسطوانية، ويمكن إعادة تحميل الجهاز حتى خمس مرات.

تقارير: صاروخ ستريلا أجبر طائرة إسرائيلية على الانسحاب من غزة

ويمكن تركيب نظام تحديد هوية صديق أو عدو «IFF» لخوادم المشغلين، وعلاوة على ذلك، يمكن استخدام نظام إضافي للإنذار المبكر يتألف من هوائي راديوي سلبي، وسماعات رأس لتوفير إشارة مبكرة عن النهج، والتوجيه التقريبي لطائرة العدو.

وكانت تقارير إخبارية إسرائيلية، قد ذكرت أن حماس استخدمت صواريخ ستريلا 2 المحمولة على الكتف ضد المقاتلات الإسرائيلية، ليل الاثنين، فيما قالت مواقع إخبارية عربية، إنه أجبر الأخيرة على الانسحاب من سماء قطاع غزة، والاقتصار على غارة محدودة في خان يونس جنوب غزة، وذلك حسبما ذكرت جريدة «الغد» الأردنية.